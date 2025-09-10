Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный. Уже известно, что из-за "Шахеды" в Польше там подняли польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты ДРЛВ AWACS и самолеты-заправщики.
Почему Польша сбила достаточно мало "Шахедов"?
Уже была информация, что Польша якобы сбила 4 из 19 российских беспилотников. А, возможно, их было даже и больше.
По словам Нарожного, сбивать "Шахеды" с F-16 и F-35 – такая себе затея. В экономическом плане это чрезвычайно невыгодно.
Стоимость 1 часа F-16 в воздухе – 40-50 тысяч долларов. При этом там поднимали несколько самолетов. F-35 – еще дороже. Там где-то 70-80 тысяч долларов за час в воздухе. То, что сбили немного. Очевидно дроны сами просто падали. А Польша была неготовой с технической точки зрения,
– отметил Нарожный.
Украина также применяет свои истребители для уничтожения "Шахедов". Но перед тем их могут сбить как мобильные огневые группы, так и различные зенитные установки или те же зенитные дроны.
Ситуация в Польше свидетельствует о неготовности стран НАТО к отражению таких атак. И это понятно, ведь война в Украине существенно изменила подходы.
Теперь атакуют не только дорогими крылатыми ракетами. Большинство – дешевые дроны. 100-150 тысяч долларов максимум,
– сказал Нарожный.
Атака "Шахедами" по Польше: детали
- Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши. По его словам, те беспилотники, которые представляли угрозу, были сбиты.
- По данным издания Reuters, НАТО не рассматривает инцидент с дронами как атаку на Польшу. Хотя это было преднамеренное вторжение российских беспилотников
- НАТО активировали статью 4 после атаки российских "Шахедов". В ней говорится о консультации с союзниками, когда территориальная целостность или безопасность члена НАТО под угрозой. Но там не предусмотрена автоматическая военная помощь, как в статье 5.