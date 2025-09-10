Где фиксируют падение обломков, что известно о последствиях и фото повреждений для вас собрал 24 Канал.

Где в Польше упали российские "Шахеды"?

Так, первый из российских беспилотников обнаружили около 5:40 в селе Чоснувка Люблинского воеводства. Предварительно, "Шахед" упал в поле в незастроенной местности, далеко от жилой зоны.

Населенный пункт расположен в 50 километрах от границы с Украиной и в 30 – от границы с Беларусью.

Где расположена Чоснувка: смотрите на карте

Еще один дрон упал в селе Вырики Люблинского воеводства. Поврежден жилой дом и припаркованный автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших. Правоохранители устанавливают, это было попадание или падение обломков.

Последствия попадания дрона в дом в Выриках / фото Дариуша Стефанюка

Село Вырики расположено недалеко от границы с Украиной и Беларусью, в 20 километрах от стыка трех стран.

Где расположены Вырики: смотрите на карте

Кроме того, третий беспилотник был найден в Мнишкуве, в Лодзинском воеводстве. Судя по фото, он также упал на открытой местности.

Российский дрон в Мнишкуве / фото epiotrkow.pl

В этом случае населенный пункт расположен в глубине страны. Расстояние до границы с Украиной и Беларусью превышает 250 километров.

Где расположен Мнишкув: смотрите на карте

Что известно о "Шахеды" в Польше?