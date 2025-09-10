Где фиксируют падение обломков, что известно о последствиях и фото повреждений для вас собрал 24 Канал.
Где в Польше упали российские "Шахеды"?
Так, первый из российских беспилотников обнаружили около 5:40 в селе Чоснувка Люблинского воеводства. Предварительно, "Шахед" упал в поле в незастроенной местности, далеко от жилой зоны.
Населенный пункт расположен в 50 километрах от границы с Украиной и в 30 – от границы с Беларусью.
Где расположена Чоснувка: смотрите на карте
Еще один дрон упал в селе Вырики Люблинского воеводства. Поврежден жилой дом и припаркованный автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших. Правоохранители устанавливают, это было попадание или падение обломков.
Последствия попадания дрона в дом в Выриках / фото Дариуша Стефанюка
Село Вырики расположено недалеко от границы с Украиной и Беларусью, в 20 километрах от стыка трех стран.
Где расположены Вырики: смотрите на карте
Кроме того, третий беспилотник был найден в Мнишкуве, в Лодзинском воеводстве. Судя по фото, он также упал на открытой местности.
Российский дрон в Мнишкуве / фото epiotrkow.pl
В этом случае населенный пункт расположен в глубине страны. Расстояние до границы с Украиной и Беларусью превышает 250 километров.
Где расположен Мнишкув: смотрите на карте
Что известно о "Шахеды" в Польше?
В ночь на 10 сентября, во время удара по Украине, беспилотники неоднократно нарушили воздушное пространство Польши. Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что речь идет именно о российских дронах.
В ночной операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, а также самолеты-заправщики, которые находятся в совместном пользовании НАТО.
Польские военные говорят, что продолжаются работы по поиску и установлению возможных мест падения объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши.
Однако НАТО не рассматривает инцидент с дронами как атаку на Польшу, утверждает источник Reuters. Хотя это и был первый случай, когда самолеты НАТО вступили в противодействие потенциальным угрозам в воздушном пространстве союзников.