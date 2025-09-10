Де фіксують падіння уламків, що відомо про наслідки та фото пошкоджень для вас зібрав 24 Канал.
Де в Польщі впали російські "Шахеди"?
Так, перший з російських безпілотників виявили близько 5:40 у селі Чоснувка Люблінського воєводства. Попередньо, "Шахед" впав у полі в незабудованій місцевості, далеко від житлової зони.
Населений пункт розташований за 50 кілометрів від кордону з Україною та за 30 – від кордону з Білоруссю.
Де розташована Чоснувка: дивіться на карті
Ще один дрон впав у селі Вирики Люблінського воєводства. Пошкоджено житловий будинок та припаркований автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. Правоохоронці встановлюють, це було влучання чи падіння уламків.
Наслідки влучання дрона у будинок у Вириках / фото Даріуша Стефанюка
Село Вирики розташоване неподалік кордону з Україною та Білоруссю, за 20 кілометрів від стику трьох країн.
Де розташовані Вирики: дивіться на карті
Крім того, третій безпілотник було знайдено у Мнішкуві, у Лодзинському воєводстві. Судячи з фото, він також впав на відкритій місцевості.
Російський дрон у Мнішкуві / фото epiotrkow.pl
Цього разі населений пункт розміщений у глибині країни. Відстань до кордону з Україною та Білоруссю перевищує 250 кілометрів.
Де розташований Мнішкув: дивіться на карті
Що відомо про "Шахеди" у Польщі?
В ніч на 10 вересня, під час удару по Україні, безпілотники неодноразово порушили повітряний простір Польщі. Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що йдеться саме про російські дрони.
У нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, які перебувають у спільному користуванні НАТО.
Польські військові кажуть, що продовжуються роботи з пошуку та встановлення можливих місць падіння об'єктів, які порушили повітряний простір Польщі.
Проте НАТО не розглядає інцидент з дронами як атаку на Польщу, стверджує джерело Reuters. Хоча це і був перший випадок, коли літаки НАТО вступили у протидію потенційним загрозам у повітряному просторі союзників.