Де фіксують падіння уламків, що відомо про наслідки та фото пошкоджень для вас зібрав 24 Канал.

Де в Польщі впали російські "Шахеди"?

Так, перший з російських безпілотників виявили близько 5:40 у селі Чоснувка Люблінського воєводства. Попередньо, "Шахед" впав у полі в незабудованій місцевості, далеко від житлової зони.

Населений пункт розташований за 50 кілометрів від кордону з Україною та за 30 – від кордону з Білоруссю.

Де розташована Чоснувка: дивіться на карті

Ще один дрон впав у селі Вирики Люблінського воєводства. Пошкоджено житловий будинок та припаркований автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. Правоохоронці встановлюють, це було влучання чи падіння уламків.

Наслідки влучання дрона у будинок у Вириках / фото Даріуша Стефанюка

Село Вирики розташоване неподалік кордону з Україною та Білоруссю, за 20 кілометрів від стику трьох країн.

Де розташовані Вирики: дивіться на карті

Крім того, третій безпілотник було знайдено у Мнішкуві, у Лодзинському воєводстві. Судячи з фото, він також впав на відкритій місцевості.

Російський дрон у Мнішкуві / фото epiotrkow.pl

Цього разі населений пункт розміщений у глибині країни. Відстань до кордону з Україною та Білоруссю перевищує 250 кілометрів.

Де розташований Мнішкув: дивіться на карті

Що відомо про "Шахеди" у Польщі?