Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час свого виступу в парламенті Ірландії, пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

На чому наголосив Зеленський під час свого виступу?

Президент України 2 грудня 2025 року вперше відвідав Ірландію з часів встановлення дипломатичних відносин між країнами. Зеленський розпочав свій виступ із подяки Ірландії за постійну непохитну підтримку та допомогу українським біженцям. Президент наголосив, що долі українського та ірландського народів мають важливу схожість: "Вони одні з небагатьох у Європі, які століттями боролися за право залишатися собою".

Зеленський підкреслив, що без справедливого миру ненависть не зникне і продовжуватиме провокувати нові прояви насильства.

Історія вже бачила подібне, і цього разу все має бути по-іншому. Нам потрібен справжній мир. Допоможіть нам його досягти й ніколи не втрачайте віру в Україну,

– додав він.

За інформацією видання, ірландські депутати відреагували на промову Зеленського бурхливими оплесками. Водночас президент України закликав парламентарів нагадувати світу про злочинний і жорстокий характер російського вторгнення. Він наголосив, що Росія прагне ставитись до України як до власності, а до українців "як до худоби, яка належить їй". Тож Європа не може відмовлятись від своїх цінностей у протистоянні диктатурі – вона повинна їх відстоювати, і Україна робить саме це сьогодні від імені Європи.

Зеленський закликав тиснути на країну-агресорку та вимагати відповідальності за усі скоєні злочини. Водночас він наголосив на єдності, яка сформувалась після 2022 року. За словами президента, Україна повністю включена в процес мирних перемовин і нині "ближче до миру, ніж будь-коли раніше".

"Є реальний, дуже реальний шанс, але ми повинні ним скористатися", – каже Зеленський.

Він переконаний, що "ніхто не може зруйнувати світ самотужки – навіть Росія", наголошуючи на сильній підтримці України.

Які теми у мирній угоді є найважчими для узгодження із Росією?