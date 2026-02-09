Про це Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення від 9 лютого.

Що сказав Зеленський про готовність документів щодо гарантій безпеки?

Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи. Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую за кожну дію на підтримку життя і людей зараз,

– заявив президент.

Зеленський також зазначив, що на тижні з 9 по 15 лютого будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові. За словами глави держави, у Європі українська позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою.

"Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах. І головне, щоб партнери були налаштовані так само як і ми в Україні", – сказав український очільник.

Володимир Зеленський підкреслив, що мир потрібен, і надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією.

До речі, генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в ефірі 24 Каналу заявив, що не бачить підстав довіряти обіцянкам від адміністрації Трампа щодо гарантій безпеки. Експерт пояснив, що головний сумнів стосується не формулювань гарантій, а готовності США діяти, якщо Росія знову атакує після припинення вогню.

Що мають передбачати гарантії безпеки для України?