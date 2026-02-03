Про це повідомило видання Financial Times.

Якою буде відповідь на порушення Росією мирної угоди?

За даними видання, домовленості України із американськими та європейськими союзниками щодо відповіді на порушення мирної угоди Росією були досягнуті під час консультацій у Парижі в грудні та січні.

За словами співрозмовника видання, сторони вирішили, що в разі систематичних порушень режиму припинення вогню з боку Росії реакція союзників настане протягом 24 годин.

На першому етапі передбачено дипломатичне попередження, а також дії Збройних сил України, необхідні для припинення порушення.

Якщо ж воєнні дії Росії продовжуватимуться й надалі, буде запущено другу фазу відповіді, але вже із залученням сил "коаліції охочих". До ініціативи входять декілька держав-членів ЄС.

У випадку, якщо дії Путіна переростуть у черговий масштабний наступ, через 72 години має набути чинності скоординована військова відповідь за підтримки західних партнерів, зокрема із залученням Збройних сил США.

Що відомо про перебіг перемовин України, США та Росії?