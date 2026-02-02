Про це він повідомив за результатами наради з українською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі.

Про які успіхи заявив Зеленський?

Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до реальних кроків задля досягнення "достойного та тривалого" миру. У нашої делегації, зокрема, заплановані в Абу-Дабі двосторонні зустрічі з американською стороною.

"Ми вважаємо, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховуємо на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку", – написав він.

Президент висловив сподівання, що США й надалі триватимуть рішучу позицію задля забезпечення необхідних для діалогу умов.

Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати,

– наголосив Володимир Зеленський.