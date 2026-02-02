Про це повідомив журналіст видання Axios Барак Равід.

Хто братиме участь у зустрічі?

За даними ЗМІ, американський чиновник підтвердив, що Стів Віткофф 3 лютого прибуде до Ізраїлю, де зустрінеться з прем'єр-міністром Нетаньягу та іншими високопосадовцями.

Після цього спецпредставник президента США вирушить до Об'єднаних Арабських Еміратів для ще одного раунду переговорів.

Варто зазначити, що раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть на наступний раунд переговорів з Росією та Україною, але участь США "ймовірна".

Важливо! Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що 2 лютого пройде нарада, присвячена підготовці до нових перемовин. Вже увечері в понеділок українська переговорна команда також вирушить до місця зустрічі.

Як пройшов попередній раунд?