Наступного тижня, 4 і 5 лютого, в Еміратах відбудеться нова зустріч делегацій США, України та Росії. Про це повідомив президент у вечірньому зверненні.

Що відомо про нову зустріч України зі США та Росією?

2 лютого пройде нарада, присвячена підготовці до нових перемовин. Вже увечері в понеділок українська переговорна команда вирушить до місця зустрічі.

Глава держави підкреслив, що багато лідерів, різних країн підтримують Україну у мирному процесі. Київ координує із союзниками свої дії фактично щодня.

У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі,

– наголосив політик.

Він висловив сподівання, що американська сторона й надалі залишатиметься активною, зокрема щодо деескалації – скороченні ударів.

"Багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", – додав президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що удар по автобусу на Дніпровщині – це показовий злочин, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію.