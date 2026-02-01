Наступного тижня, 4 і 5 лютого, в Еміратах відбудеться нова зустріч делегацій США, України та Росії. Про це повідомив президент у вечірньому зверненні.
Що відомо про нову зустріч України зі США та Росією?
2 лютого пройде нарада, присвячена підготовці до нових перемовин. Вже увечері в понеділок українська переговорна команда вирушить до місця зустрічі.
Глава держави підкреслив, що багато лідерів, різних країн підтримують Україну у мирному процесі. Київ координує із союзниками свої дії фактично щодня.
У лютому буде достатньо серйозна наша зовнішньополітична активність, і вже із завтрашнього дня – контакти та зустрічі,
– наголосив політик.
Він висловив сподівання, що американська сторона й надалі залишатиметься активною, зокрема щодо деескалації – скороченні ударів.
"Багато залежить від того, що вдасться американській стороні, щоб люди довіряли і процесу, і результатам, безумовно", – додав президент.
Володимир Зеленський підкреслив, що удар по автобусу на Дніпровщині – це показовий злочин, який ще раз демонструє, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію.