Внаслідок атаки у Павлоградському районі загинули та постраждали люди. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Які наслідки удару по автобусу?
Росія запустила дрони по Дніпропетровщині 1 лютого. Як повідомив Ганжа, удар ворожого БпЛА стався поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі.
Попередньо, внаслідок російського терору загинуло 15 людей, ще 7 постраждали. Пораненених госпіталізували. Усі вони, за даними ДТЕК, шахтарі.
Місцева влада наразі з'ясовує деталі ворожої атаки.
Атакований Росією автобус / Фото ДСНС
Згодом у ДТЕК уточнили, що Росія завдала масштабної атаки на їхні шахти в регіоні.
Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни,
– повідомили в ДТЕК.
Останні російські обстріли України
Також 1 лютого Росія цинічно обстріляла пологовий будинок в Запоріжжі. Серед постраждалих є й жінки, які були на огляді в момент атаки.
Раніше Дніпропетровщина вже потерпала від російських ударів. Вночі внаслідок атаки там загинули двоє людей. Там пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автівки та ЛЕП.