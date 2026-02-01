Внаслідок атаки у Павлоградському районі загинули та постраждали люди. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки удару по автобусу?

Росія запустила дрони по Дніпропетровщині 1 лютого. Як повідомив Ганжа, удар ворожого БпЛА стався поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі.

Попередньо, внаслідок російського терору загинуло 15 людей, ще 7 постраждали. Пораненених госпіталізували. Усі вони, за даними ДТЕК, шахтарі.

Місцева влада наразі з'ясовує деталі ворожої атаки.

Атакований Росією автобус / Фото ДСНС

Згодом у ДТЕК уточнили, що Росія завдала масштабної атаки на їхні шахти в регіоні.

Епіцентром однієї з атак став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни,

– повідомили в ДТЕК.

Останні російські обстріли України