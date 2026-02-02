Інформацію про рух ворожих дронів у небі українських міст повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Цікаво Пускають углиб країни: Ігнат розповів, як росіяни використовують "Шахеди" зараз

Де є загроза російської атаки?

Відслідковуйте повітряну тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати небезпекою та перебувати в укритті в разі оголошення тривоги.