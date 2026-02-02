Інформацію про рух ворожих дронів у небі українських міст повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Де є загроза російської атаки?
Відслідковуйте повітряну тривогу у вашому регіоні за допомогою інтерактивної онлайн-карти. Закликаємо вас не нехтувати небезпекою та перебувати в укритті в разі оголошення тривоги.
КАБи на Донеччині. Нова група БпЛА на півночі Чернігівщини південно-західним курсом. БпЛА на Сумщині – курсом на Шостку, Дубов'язівку, Степанівку. БпЛА на Київщині – курсом на Ржищів. БпЛА на Полтавщині – курсом на Черкащину. Одещина – група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Сергіївку. Суми – БпЛА над містом, в східному напрямку. Сумщина – БпЛА на Добов'язівку, Шостку, повз Улянівку – в південному напрямку Чернігівщина – БпЛА на Макошине, БпЛА на півдні курсом на Київщину. КАБи на Донеччині, в напрямку Дніпропетровщини. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Харківщини. БпЛА на Черкащині, курсом на Київщину. Група БпЛА на півночі Сумщини, південним курсом. Чернігівщина – БпЛА повз Бахмач, курсом на населений пункт Ічня. Сумщина – БпЛА на населений пункт Ромни. Запоріжжя – БпЛА курсом на місто. БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Стародніпровське. БпЛА на півночі Запоріжжя, західним курсом. Полтавщина – БпЛА повз населений пункт Козельщина, курсом на Глобине. Сумщина – група БпЛА на півночі, поблизу населеного пункту Шостка. Сумщина – БпЛА в районі населеного пункту Путивль, БпЛА в напрямку Степанівки й міста. Суми. Дніпропетровщина – БпЛА курсом на Верхньодніпровськ. БпЛА на півночі Запоріжжя, курс західний.
