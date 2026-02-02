Інформацію про рух ворожих дронів у небі українських міст повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Де є загроза російської атаки?

22:17, 2 лютого

  • Нова група БпЛА на сході Харківщини західним курсом.
  • БпЛА на Чернігвщині курсом на Київщину.
  • Група БпЛА на півночі та центрі Чернігівщини південно-західним курсом.
  • Група БпЛА на Донеччині курсом на Чаплине, Письмене, Синельникове.
22:07, 2 лютого

КАБи на Донеччині.

21:49, 2 лютого

Нова група БпЛА на півночі Чернігівщини південно-західним курсом.

БпЛА на Сумщині – курсом на Шостку, Дубов'язівку, Степанівку.

БпЛА на Київщині – курсом на Ржищів.

БпЛА на Полтавщині – курсом на Черкащину.

21:47, 2 лютого

Одещина – група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Сергіївку.

21:28, 2 лютого

Суми – БпЛА над містом, в східному напрямку.

Сумщина – БпЛА на Добов'язівку, Шостку, повз Улянівку – в південному напрямку

21:26, 2 лютого

Чернігівщина – БпЛА на Макошине, БпЛА на півдні курсом на Київщину.

21:17, 2 лютого

КАБи на Донеччині, в напрямку Дніпропетровщини.

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Харківщини.

20:55, 2 лютого

БпЛА на Черкащині, курсом на Київщину.

Група БпЛА на півночі Сумщини, південним курсом.

Чернігівщина – БпЛА повз Бахмач, курсом на населений пункт Ічня. Сумщина – БпЛА на населений пункт Ромни.

Запоріжжя – БпЛА курсом на місто.

20:24, 2 лютого

БпЛА на Дніпропетровщині, курсом на Стародніпровське.

20:23, 2 лютого

БпЛА на півночі Запоріжжя, західним курсом.

20:18, 2 лютого

Полтавщина – БпЛА повз населений пункт Козельщина, курсом на Глобине.

Сумщина – група БпЛА на півночі, поблизу населеного пункту Шостка.

19:34, 2 лютого

Сумщина – БпЛА в районі населеного пункту Путивль, БпЛА в напрямку Степанівки й міста. Суми.

Дніпропетровщина – БпЛА курсом на Верхньодніпровськ.

18:53, 2 лютого

БпЛА на півночі Запоріжжя, курс західний.