Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Що відомо про наслідки російської атаки?

У Дніпрі вночі через влучання ворожого безпілотного літального апарата загинули двоє людей – жінка та чоловік. Внаслідок атаки виникла пожежа, повністю зруйнований приватний будинок, ще два будинки отримали пошкодження. Також понівечено легковий автомобіль.

Ввечері та вночі 1 лютого російські війська обстріляли Нікопольський район, застосовуючи артилерію та FPV-дрони. Уражені райони включають центр району та Марганецьку громаду. Пошкоджено два багатоквартирні та чотири приватні будинки, господарську споруду, кафе, декілька магазинів, автомобілі. Також зазнали ушкоджень газогін та лінія електропередач.

За уточненою інформацією, вдень попереднього дня через артобстріл Покровської громади пошкоджено ще одну приватну оселю та господарську споруду.

Ліквідація наслідків обстрілів триває.

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині / Телеграм-канал очільника Дніпопетровської ОВА

Що відомо про останні російські обстріли?