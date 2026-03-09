Про це повідомили в ISW. До речі, там зауважили, що ворог використовує корейські самохідні установки.

Що відбувається на фронті сьогодні?

Росіяни продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, на півночі Харківської, на напрямку Великого Бурлука, на Куп'янському напрямку, на південний схід від Борової поблизу Середнього, Нового Миру та Олександрівки, в напрямку Костянтинівки – Дружківки, Добропілля, Покровському напрямку, на північний схід від Новопавлівки, на Олександрівському напрямку, на Гуляйпільському, Запорізькому і Херсонському напрямках, але не просунулися.

На Олександрівському напрямку українські війська завдали удару по самохідній установці M-1978 "Коксан" виробництва КНДР.

Втім, ворог просунувся на Слов'янському напрямку.

Геолоковані кадри, опубліковані 7 березня, показують, як українські війська завдали удару по російських позиціях на південь від Різниківки (на схід від Слов'янська) після того, як, за оцінкою ISW, російська місія з проникнення не змінила контролю над місцевістю чи переднім краєм зони бойових дій,

– ідеться в дописі.

У ворога проблеми зі зв'язком