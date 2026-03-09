Деталі повідомили в Генштабі ЗСУ. Там також додали в актуальну статистику втрату росіянами десантного катера БК-16, про що писали напередодні.
Скільки росіян загинуло на 9 березня?
Серед техніки найбільший "улов" був на безпілотники, а також на автомобільну техніку та артилерійські системи.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 274 040 (+750);
- танків – 11 745 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 167 (+10);
- артилерійських систем – 38 129 (+70);
- РСЗВ – 1 675 (+2);
- засоби ППО – 1 326 (+4);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 166 640 (+2 224);
- крилаті ракети – 4 403 (+0);
- кораблі / катери – 31 (+1);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 82 289 (+188);
- спеціальна техніка – 4 083 (+0).
Цікаво, що окупанти розуміють свою долю і неохоче ідуть у штурми. В ГУР розповіли, що ворог придумав новий спосіб уникати смерті. Росіяни просто "морозяться" і не відповідають командирові, коли той намагається зв'язатися з ними.