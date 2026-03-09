Деталі розповіли в ГУР. Там виклали аудіо перехопленої розмови.

Як росіяни ігнорують власних командирів?

Перехоплення і сумне, і кумедне. Адже говорить тільки командир. Ну як говорить – весь його спіч складається з грубої лайки.

За даними ГУР, окупанти свідомо ігнорують накази. Вони не виходять на зв'язок, намагаючись не йти на вірну смерть і уникають самовбивчих штурмів.

Командир погрожує їм і обіцяє: якщо не дадуть відповідь, то їм "п..да".

С..ка, это что за пятихаточная х…ня мне здесь вот попалась, б..дь, нах..й? Вас что, там, б..дь, обучали этому или че там, на..й? Или что, вас там укусили-перекусили, с..ка, на...й? Там пятихатки или что, с..ка? Я ни...я не понял, с..ка! Вы уе..ны! Если, с..ка, на...й, щас не выйдите на связь на...й, вам п..да, с..ка, поняли, на...й?

– чутно в перехопленні.

Довідка. 500, "п'ятисоті" або "п'ятихатка" на фронті – умовне позначення дезертирів або тих, хто відмовляється виконувати накази – так звані "отказники".

Цікаво! Командир у відчаї нарікав навіть, навіщо солдати тоді прийшли воювати.

"Перехоплення вкотре демонструє глибоку деморалізацію та страх серед особового складу окупаційних військ, який намагається будь-якими методами уникнути загибелі", – підсумували в розвідці.

У ГУР нагадали, що російські військові можуть не почуватися гарматним м'ясом і мають шанс зберегти життя. Для цього потрібно написати в бот проєкту "Хочу жить" у Telegram.