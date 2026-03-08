Полк "Скеля" показав зачистку Куп'янська від росіян. Бійці знищили осередки ворога в цьому місті.

Як Куп'янськ зачистили від росіян?

Операція почалася з житлового масиву Ювілейний, бо диверсійні групи ворога змогли зайти вглиб позицій Сил оборони і зайняти кілька багатоповерхівок.

Ситуація стала небезпечною: ворог почав загрожувати усій логістиці сил оборони в Куп'янську. Тоді полку "Скеля" поставили завдання вибити росіян.

Українські штурмові групи накопичувалися та починали ударно-пошукові дії.

За час операції штурмові групи зачистили десятки вулиць, 17 багатоповерхівок, машинобудівний завод, центральну частину міста та основний опорний пункт ворога, комплекс будівель районної лікарні,

– розповіли наші військові.

Зачистка Куп'янська: дивіться відео

Наприклад, у 18-му будинку росіян було найбільше. ЗСУ кілька разів пробували зачистити підвал, але зрештою вирішили встановити вибухівку на перших поверхах і обрушити весь будинок на голови окупантів.

"Внаслідок вибуху повністю склався один під'їзд. Росіяни з підвалу, хто вижив, були взяті в полон", – додали захисники.

Росіяни не відмовилися захопити Харківщину

Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що окупанти все одно намагаються знайти слабкі місця в обороні Харківської області.

Ворог намагається заходити через кордон на територію України ближче до Куп'янська і між Вовчанськом.