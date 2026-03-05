Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що ворог не відмовляється від свого задуму знайти вразливі місця в українській обороні на Харківщині. Йдеться як про безпосередньо міждержавний кордон, так про межі з тимчасово окупованими територіями.

Якою чисельність ворог намагається прорватися через кордон на Харківщині?

Дрозд наголосив, що хоч і зменшилися темпи просування росіян, масштаби їхніх спроб штурмувати все ще перебувають достатньо вагомому рівні. Загалом вся протяжність міждержавного кордону – це зона підвищеної небезпеки і водночас підвищеної пильності прикордонників і Сил оборони.

Важливо! За повідомленням Угрупування об'єднаних сил, противник 3 березня на Південно-Слобожанському напрямку намагався прорвати державний кордон у Харківській області у населених пунктах Зибине та Кругле. Проте українські підрозділи зупинили 17 атак противника.

У прикордонних населених пунктах на Харківщині, як відзначив інспектор прикордонної комендатури "Шквал", постійно гучно. Ворог все більш залучає повітряну складову. Погода не сприяє у його переміщеннях, але він постійно намагається завдавати ураження по бойових позиціях, по цивільній інфраструктурі, проводять дуже активну аеророзвідку, вицілюють наші логістичні шляхи.

Загалом на ділянці фронту, яку ми контролюємо, останнім тижнями не спостерігається особливих змін у тактичній обстановці. Це з одного боку звучить дещо заспокійливо, тому що ми контролюємо, а з іншого в умовах війни всі мають знати, що це не означає тишу. Тому зберігаємо пильність і стараємося проводити розвідку, уражати ворога ще на його вихідних позиціях,

– пояснив він.

Ворог дійсно у Харківській області заходити через кордон на територію України ближче до Куп'янська і між Вовчанськом. Росіяни здійснюють спроби перетнути кордон невеликими піхотними групами, закріпитися на нашому боці і просочуватися далі.

"Противник дійсно просувається останнім часом малими піхотними групами. Він розуміє, що його техніка буде знищена дуже швидко, хоча й і ці малі піхотні групи теж швидко доволі швидко виявляються і ліквідуються. Ми також бачимо навіть те, що відбувається поза кордоном – в місцях їхнього накопичення на території Росії", – підкреслив Артем Дрозд.

Він додав, що ворог накопичує свої сили ще з грудня 2025 року і впродовж перших місяців 2026-го, проводить ротації. Росіяни продовжують турбувати вогнем українські позиції і намагаються не відпускати Сили оборони з цієї ділянки фронту. Проте і вони стежать за діями окупантів і регулярно завдають по них ударів.

