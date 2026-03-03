Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що, ймовірно, ворог зараз зосередиться на Запорізькому напрямку. Упродовж останнього тижня вони вже фактично перестали перекидати особовий склад в напрямку Гуляйполя. Те саме стосується й "трикутника" Токмак – Василівка – Мелітополь.

Дивіться також Росіяни посилюють атаки на Слов'янськ і в Гуляйполі та просуваються в Часовому Яру: як змінилася лінія фронту за тиждень

На яких ще напрямках може посилити наступ ворог?

За словами Андрющенка, безперечно ворог посилить наступальні дії на півночі Донецької області. Упродовж всього тижня там спостерігали пересування підрозділів з Херсонщини та Криму.

Не можна сказати, що це якісь там резерви. Просто перекидали по графіку. Росіяни живуть за ними. Було закінчення підготовки новоконтрактників. Тих, кого в січні – на початку лютого позавозили, тепер перекидають на фронт,

– сказав Андрющенко.

Яка ситуація біля Запоріжжя: дивіться карту бойових дій

Попри це, з четверга джерела фіксували перекидання підрозділів з Херсонщини та Криму також в напрямку Ростова-на-Дону, де їх завозили до залізниці. Можливо, їх перекидатимуть в бік Півночі України.

Щось підказує, що вони можуть спробувати створити загрозу для Сумщини, Харківщини, щоб скувати наші підрозділи. В принципі зараз у ворога всі "фішки" розставлені на карті. Тепер все залежатиме, наскільки Сили оборони України готові до оборони на усіх ділянках,

– зазначив Андрющенко.

Яка ситуація на фронті?