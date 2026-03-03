Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як змінилась карта фронту на 3 березня?

Російські військові продовжили атакувати українські позиції на півночі Сумської області, втім спроби були невдалими. Карта фронту на цьому напрямку не змінилась.

Російський мілблогер повідомив, що командування Західного угрупування військ Росії не виплачує військовослужбовцям відпустки, лікарняні та добові, а також не оплачує бонуси за атаки та знищення українських цілей. І хоч штаб ПДВ визнав наявність виплат, солдати їх досі не отримали.

Без успіху російська армія залишилась і на півночі Харківської області. Попри спроби атакувати на північний схід від Харкова поблизу Прилипки, Вовчанських Хуторів, Стариці, Зибиного, Ізбицького та Нескучного – ворог не просунувся вперед. 2 березня Міноборони Росії заявило про нібито захоплення населеного пункту Кругле, хоча ця інформація вже була поширена 16 січня російськими мілблогерами. Втім офіційних підтверджень наразі немає.

Росія продовжила свій наступ у напрямку Великого Бурлука. Однак просувань не зафіксовано.

Без прогресу ворожі війська залишились й поблизу Куп'янська. Там росіяни намагались атакувати місто зі сходу та південного сходу.

Схожа ситуація спостерігалась й біля Борової, поблизу Середнього, Корового Яру, Олександрівки та Карпівки.

Водночас просування російських військ було зафіксоване на Слов'янському напрямку. Згідно із геолокаційними відеозаписами, ворог нещодавно просунувся на південний схід від Ставок, що на північ від Лиману.

Наступальні операції окупантів продовжились на напрямку Костянтинівка-Дружківка. Ворог атакував поблизу та в межах самої Костянтинівки, а також навколо неї. Російські мілблогери заявляють про нібито просування російських військ вздовж траси Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на півдні Костянтинівки.

Впродовж 2 березня російські війська продовжили штурмові операції в районі Добропілля, але не просунулися вперед.

На жаль, ворог мав успіх на Покровському напрямку. Координатор групи "Інформаційний спротив" та український військовий спостерігач Костянтин Машовець повідомив про просування ворога до вулиці Шахтарської у південній частині Білицького. За його словами, це свідчить про окупацію Затишок та Сухецького. Раніше Машовець заявляв, що російські війська атакували Білицьке як з дороги з Родинського, так і з Заповідного, але спроби проникнути в поселення зі сходу були невдалими.

Біля Новопавлівки ситуація не змінилась, хоч ворог намагався атакувати на південний схід від Олександрівки поблизу Тернового, Степового та Вороного.

Водночас Генштаб України повідомив, що Сили оборони звільнили дев'ять населених пунктів на Олександрівському напрямку та очищають ще три населені пункти. Також українська сторона заявила, що захисники розпочали контратаки у напрямку Олександрівки, скориставшись втратою росіянами Starlink.

На Гуляйпільському напрямку прогресу ворог не досягнув. Речник Південних сил оборони України полковник Владислав Волошин 2 березня заявив, що в Залізничному російських військ немає, а Сили оборони контролюють Гірке, всупереч твердженням Росії про те, що російські війська захопили обидва населені пункти. Також Волошин зауважив, що бої тривають за кілька кілометрів від обох цих населених пунктів. Водночас Машовець повідомив 1 березня, що українські війська знаходяться лише за два кілометри від дороги Гуляйполе – Велика Новосілка.

Наступальні операції 1 та 2 березня продовжились у Запорізькій області. Однак на карті не зафіксовано зміни контролю над місцевістю. Тим часом Сили оборони завдають успішних ударів по військових цілях на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Українські сили уразили російську систему ППО "Бук-М1", а також знищили радіолокаційну станцію "Каста-2Е2", яка перешкоджала роботу українських безпілотників.

2 березня російські війська продовжили обмежені наземні атаки на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.

