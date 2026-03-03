У лютому 2026 року Сили оборони України відновили контроль над більшою територією, аніж зміг захопити противник. Про це повідомив Олександр Сирський.

Дивіться також Планів у них було чимало: Сирський розповів, як ЗСУ змогли зірвати наступ росіян

Яких втрат зазнали окупанти за зиму?

За словами Сирського, російська армія щодня втрачала близько 1031 особи протягом усієї зими 2025 – 2026 років.

За цей період противник втратив:

322 танки;

430 бойових броньованих машин;

2 967 артисистем та 110 РСЗВ;

55 засобів ППО;

п’ять літаків та один гелікоптер;

65 269 БпЛА;

по одному кораблю й підводному човну;

11 927 одиниць автомобільної техніки та 65 – спецтехніки.

Сирський додав, що українські військові ведуть активні та результативні дії на Олександрівському й Гуляйпільському напрямках, а також посилюють контроль над Куп’янськом, знищуючи ворожі диверсійні групи.

Що зараз відбувається на фронті?