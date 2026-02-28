Начальник ОВГП 115 бригади Олег "Мартин" пояснив 24 Каналу, що акцент ворога змістився на безпілотні системи та точкові удари, а для штурмів росіяни використовують переобладнані цивільні "буханки" замість танків і БМП.

Дивіться також: Ексочільник МЗС відповів, коли завдяки українцям відбудеться новий злам у війні

Як змінилася тактика РФ на фронті?

Росіяни накопичують малі групи по 5 – 6 осіб і висуваються до українських позицій у погану погоду, розраховуючи захопити певну позицію.

Паралельно змінилася і тактика артилерії – через розвиток безпілотних систем ворог відтягнув артилерійські підрозділи далі від лінії зіткнення і перейшов на більш точкове застосування снарядів замість масованих обстрілів.

Росіяни не інфільтруються в проміжки нашого бойового порядку – вони просто висуваються на позицію з метою її штурму і захоплення. Артилерія вже не працює так ефективно, як на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни відчувають серйозний "голод" боєприпасів, а їхня якість суттєво погіршилася,

– зазначив "Мартин".

Великих механізованих колон танків і БМП на цій ділянці не спостерігається – замість них росіяни штурмують переобладнаними цивільними фургонами УАЗ, бо дрони роблять важку техніку надто вразливою.

Важливо! 115 бригада збирає кошти на автофургон для реактивної артилерійської батареї – рухоме робоче місце, яке дозволить ефективно перевозити обладнання та завдавати точних ударів по противнику далекобійними дронами. Особовий склад підготовлений і готовий працювати – потрібна лише допомога з транспортом. Задонатити на збір можна за посиланням.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?