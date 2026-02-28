Начальник ОВГП 115 бригади Олег "Мартин" пояснив 24 Каналу, що акцент ворога змістився на безпілотні системи та точкові удари, а для штурмів росіяни використовують переобладнані цивільні "буханки" замість танків і БМП.
Дивіться також: Ексочільник МЗС відповів, коли завдяки українцям відбудеться новий злам у війні
Як змінилася тактика РФ на фронті?
Росіяни накопичують малі групи по 5 – 6 осіб і висуваються до українських позицій у погану погоду, розраховуючи захопити певну позицію.
Паралельно змінилася і тактика артилерії – через розвиток безпілотних систем ворог відтягнув артилерійські підрозділи далі від лінії зіткнення і перейшов на більш точкове застосування снарядів замість масованих обстрілів.
Росіяни не інфільтруються в проміжки нашого бойового порядку – вони просто висуваються на позицію з метою її штурму і захоплення. Артилерія вже не працює так ефективно, як на початку повномасштабного вторгнення. Росіяни відчувають серйозний "голод" боєприпасів, а їхня якість суттєво погіршилася,
– зазначив "Мартин".
Великих механізованих колон танків і БМП на цій ділянці не спостерігається – замість них росіяни штурмують переобладнаними цивільними фургонами УАЗ, бо дрони роблять важку техніку надто вразливою.
Важливо! 115 бригада збирає кошти на автофургон для реактивної артилерійської батареї – рухоме робоче місце, яке дозволить ефективно перевозити обладнання та завдавати точних ударів по противнику далекобійними дронами. Особовий склад підготовлений і готовий працювати – потрібна лише допомога з транспортом. Задонатити на збір можна за посиланням.
Що ще відомо про ситуацію на фронті?
- ЗСУ розпочали наступ на півдні з метою звільнення Дніпропетровської області та зупинки просування окупантів у напрямку Запоріжжя. Друга мета вже досягнута: ворог відкинутий за річку Гайчур, а його спроби наступу створюють загрозу оточення угруповання.
- Росія готує новий наступ на Донеччину, зокрема на Краматорськ та "фортечний пояс", застосовуючи артилерію та безпілотні системи.
- Аналітики ISW відзначають, що безпілотники й артилерія ускладнюють логістику українських сил, проте успішність операції потребуватиме значних ресурсів і часу.