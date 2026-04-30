Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Зауважимо, що у регіоні була оголошена повітряна тривога на момент вибухів.

Яка причина вибухів у Миколаєві?

Повітряну тривогу для Миколаївського району оголосили ще орієнтовно о 17:31. У Повітряних силах ЗСУ тоді повідомляли про ударного безпілотнику, який, згідно з оприлюдненою інформацією, рухався на місто з півдня.

Вже о 19:41 там знову попередили, що у напрямку Миколаєва летять дрони. Близько 19:53 у мережі оприлюднили перші повідомлення про вибухи, які чули в межах міста. Згодом в обласному центрі знову було гучно.

У Миколаєві було чути повторний звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

О 21:17 у місті, за даними журналістів, було гучно щонайменше втретє. На момент публікації жодної додаткової інформації стосовно російської атаки, ані міський голова, ані обласна військова адміністрації не оприлюднювали.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які наслідки атаки на Миколаїв?

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок удару російського безпілотника зафіксовані пошкодження в приватному секторі міста. Окрім того, у житловому будинку спалахнула пожежа.



Наслідки атаки на Миколаїв / Фото Олександр Сєнкевич

Сєнкевич вкотре наголосив, що повітряна тривога у області лунає й досі – безпілотники продовжують рухатись на місто.

Мер закликав громадян дотримуватись правил безпеки, перебувати у безпечних місцях під час російських атаки та не підходити до місць влучань чи уламків ворожих цілей.

Окремо наголошую. Нічого не знімайте і не викладайте у мережу. Це питання безпеки,

– наголосив Сєнкевич.

До речі, начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомляв, що більшість ракет і БпЛА програмують заздалегідь на визначені маршрути, але росіяни також змінюють їхній рух у реальному часі.

Де було гучно раніше?

Посеред дня росіяни атакували Київську область. У Повітряних силах попереджали про рух реактивного безпілотника у напрямку Бориспільського району. Обласна військова адміністрація повідомляли про роботу сил ППО.

Раніше противник завдав ударів по Дніпру. Через російську атаку загинула 58-річна жінка, кількість поранених зросла до щонайменше 18. Ще 7 осіб госпіталізували до медзакладів, зокрема є постраждалий у важкому стані.

Вранці російський ударний безпілотник влучив в адміністративну будівлю в Чернігові. Відомо про щонайменше трьох постраждалих внаслідок атаки. Також повідомляли про пошкодження вікон у приватних житлових будинках.