Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

Що відомо про вибух у Дніпрі?

Вдень 30 квітня у Дніпрі прогримів вибух. Над містом здійнявся густий дим, постраждав Дніпровський район, повідомив начальник ОВА Ганжа.

Загинула 1 людина, ще 4 – дістали поранення. Госпіталізовані 3 людини: 65-річний чоловік у важкому стані, а жінки 43 та 54 років у середному стані тяжкості. Чоловік 59 років отримав допомогу на місці.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення ворожих БпЛА до Підгороднього з півночі та Синельківщини.

О 10:56 військові попередили про курс ворожої ракети з Донеччини на Дніпропетровщину.



Дим у Дніпровському районі після атаки / Фото Дніпропетровської ОВА

