Ситуацію в небі над країною відстежують у Повітряних силах. Про можливі загрози ударів пишуть також моніторингові канали. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

Що відомо про ворожу атаку?

Закликаємо вас не нехтувати правилами безпеки й перебувати в укриттях в разі оголошення тривоги для вашого регіону. Відстежуйте потенційну небезпеку за допомогою інтерактивної онлайн-карти.

Де тривога: дивіться на карті

20:54, 29 квітня

Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

20:21, 29 квітня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

19:35, 29 квітня

Швидкісний БпЛА із Бєлгородської області на Харківщину.

19:17, 29 квітня

Група БпЛА в акваторії Чорного моря (Одещина, Миколаївщина), працює ППО.

19:14, 29 квітня

БпЛА На Полтавщині, північніше Кременчука.