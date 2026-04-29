Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Які об'єкти розтрощили оборонці?

У ніч на 29 квітня росіяни зазнали чималих втрат на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема у Криму на аеродромі "Кача" оборонці атакували:

радіолокаційну станцію "МР-10",

пункт управління ППО,

наземний радіолокаційний запитувач "Пароль-4" (1Л22).

У Сімферополі уражень зазнав склад боєприпасів у районі Первомайського. Палала й нафтобаза "ТЕС", до якої раніше вже долітали українські безпілотники. Пожежі на об'єкті у квітні фіксували щонайменше двічі.

Важливо! Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу повідомив, що українські сили завдають системних ударів по території окупованого півострова, аби якомога сильніше зруйнувати російську військову інфраструктуру. Ворог, за словами Лакійчука, зазнає систематичного тиску, оскільки від ситуації в Криму залежить ситуація на Півдні.

Тоді як у Запорізькій області під удар ЗСУ потрапив зенітний ракетний комплекс "Тор".

Також у межах операції, спрямованої на послаблення системи управління БпЛА, українські бійці розтрощили пункти управління БпЛА в районах Гуляйполя, Залізничного та Тихонівки Запорізької області, Бондаревського, Комара та в районі села Запоріжжя на Донеччині, а також поблизу Тьоткіно Курської області Росії.

Окрім того, було знищено майстерні підрозділів БпЛА окупантів у районах Бондаревського Донецької та Бурчака Запорізької областей.

Поблизу Покровська, що на Донеччині оборонцям вдалось уразити командно-спостережний пункт противника.

Сили оборони України продовжать системну роботу зі зниження бойових можливостей противника та руйнування його військової інфраструктури,

– додали у Генштабі.

Де нещодавно в Росії гриміли вибухи?

29 квітня українські сили атакували нафтоперекачувальну станцію біля російської Пермі. Після удару місцеві почали публікувати кадри, на яких видно густий чорний дим у районі об'єкта. Також у регіоні випав "нафтовий дощ", схожий до того, що нещодавно відбувся у Туапсе.

Того ж дня дрони уразили важливий промисловий об'єкт у російському Орську – НПЗ. Деякі користувачі мережі стверджують, що на об'єкт прямувало щонайменше два БпЛА. Однак інформації про пожежу чи пошкодження наразі немає.

СБУ спільно з СБС нещодавно атакували місця зосередження живої сили противника та склади із боєприпасами на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

На ТОТ Криму Сили оборони розтрощили місце зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".