Про це інформує Служба безпеки України та пресслужба ССО.

Які об'єкти уразили Сили оборони?

Операцію із ліквідації окупантів на Луганщині провели співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з підрозділами Сил оборони України.

У березні СБУ спільно із бійцями 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ та 3 прикордонного загону Східного регіонального управління ДПСУ провели серію масованих ударів по місцях розміщення російських військових на ТОТ Луганської області.

У Луганську, Біловодську та селі Шульгинка Старобільського району українці розтрощили будівлі, де перебували окупанти. Тоді як у населеному пункті Рудове на Сватівщині уражено місця зосередження живої сили противника та склади із боєприпасами.

Усі цілі були виявлені та ідентифіковані співробітниками Служби безпеки. За переданими координатами підрозділи ЗСУ та ДПСУ завдали високоточних ударів із застосуванням безпілотників FP-2 компанії "Fire Point" та інших вітчизняних авіаційних комплексів,

– додали в СБУ.

Сили оборони атакують об'єкти ворога на Луганщині: дивіться відео

Який об'єкт було атаковано у Криму?

У ніч проти 28 квітня Сили спеціальних операцій завдали значних збитків росіянам на тимчасово окупованій території Криму, уразивши безпілотниками підрозділів Middle-strike місце зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер".

У пресслужбі уточнили, що техніку ворог приховав на території колишньої ракетної бази поблизу селища Овражки – за 40 кілометрів від Сімферополя. Із цієї точки російські ракети могли швидко долітати як до лінії фронту, так і до міст глибоко в Україні.

Агенти Руху опору нерідко фіксували запуски цілей саме із цієї локації.

ССО показали відео ураження бази "Іскандерів".

Важливо! Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" у коментарі BBC повідомив, що глибина українських ударів по об'єктах у Росії досягнула 2 тисячі кілометрів. Водночас він анонсував, що такі атаки будуть лише посилюватись. За словами Бровді, активізація уражень стала можливою завдяки оновленню та покращенню технологій – вони, своєю чергою, стають дешевшими і літають все на більші відстані.

