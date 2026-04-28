Про наслідки чергової атаки безпілотників по російському НПЗ в Туапсе Краснодарського краю активно пишуть моніторингові канали. Подія, попри всі спроби приховати факти ударів дронів, не могла пройти повз місцевих пропагандистських медіа.
Що відомо про пожежу в Туапсе?
Удар дронів спричинив займання резервуарів із паливом, і вогонь швидко поширився територією підприємства. До ліквідації наслідків залучили понад 160 рятувальників і десятки одиниць техніки, однак ситуація залишається складною.
Влада повідомляє, що угруповання сил планують посилити, адже існує ризик подальшого розповсюдження вогню. Місцеві жителі пишуть про кілька осередків займання, а також про те, що полум'я вже могло перекинутися на ще один резервуар.
Через небезпеку для населення навіть розпочали евакуацію людей, які проживають поруч із підприємством. Тимчасовий пункт розміщення облаштували в місцевій школі.
Мешканців прилеглих вулиць закликають негайно залишити свої домівки та дотримуватися рекомендацій служб. Загалом жителі повідомляли про звуки десятків дронів протягом масованої атаки вночі.
У місті також фіксували перебої з електропостачанням. Після вибухів над Туапсе піднялися густі стовпи чорного диму, які накрили значну частину населеного пункту.
Дим від пожежі на НПЗ у Туапсе
Екологи кажуть про серйозні наслідки для довкілля, які додаються й до попередніх випадків. Мовиться, зокрема, про потрапляння нафтопродуктів у річку, що може призвести до забруднення акваторії.
Подібний інцидент уже траплявся кілька днів тому – тоді пожежу гасили понад три доби, а в місті спостерігали так званий "нафтовий дощ".
Нинішня ситуація в росіян викликає занепокоєння через високу ймовірність ланцюгової реакції: у разі подальшого поширення вогню на сусідні резервуари наслідки для інфраструктури та екології можуть бути значно масштабнішими.
Які ще російські міста страждали від атак дронів?
25 квітня українські БпЛА досягли районів Середнього Уралу, і в Росії повідомили про можливу атаку поблизу Челябінського вищого військового авіаційного училища штурманів. Об'єкт розташований приблизно за 1800 кілометрів від українського кордону.
Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан, пояснив в етері 24 Каналу, що ця ціль не є випадковою. За його словами, район Челябінська – важливий елемент авіаційної інфраструктури Росії, а сам удар може бути частиною більш масштабної операції.
Тим часом дрони вразили й інші об'єкти на території Росії. У Волгоградській області під удар потрапив азотний комплекс "Аміак-3", де було пошкоджено трубопровід високого тиску із сірчаною кислотою.
У Ярославлі в ніч на 26 квітня пролунало щонайменше півтора десятка вибухів, після чого загорівся місцевий нафтопереробний завод. Загалом днями Росія зазнала масованої атаки безпілотників – вибухи фіксували в декількох областях:
Бєлгородській;
Воронезькій;
Смоленській;
Рязанській;
Брянській.