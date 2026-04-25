Так, з вечора "бавовна" завітала до окупованого півострова. У 21:30 сирена повітряної тривоги залунала у Севастополі.

Що відомо про атаку БпЛА на окупований Крим?

Як писали місцеві телеграм-канали, серію вибухів чули біля аеродромів "Бельбек" і "Кача", у районі миса Фіолент, у самому Севастополі, а також у Бахчисарайському районі.

Підписники каналу "Кримський вітер" повідомляли, що під атакою безпілотників перебуває західне узбережжя Криму від Сак до Севастополя.

Під потужними ударами дронів опинилася Балаклавська ТЕС та електропідстанція ПС 330 кВ "Севастополь".

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку на місто. Він заявив про 3 збиті повітряні цілі в районі Північної сторони, мису Херсонес та мису Фіолент.

Яка ситуація в інших регіонах Росії?

Неспокійна обстановка і в Бєлгородській області. Губернатор Гладков заявив, що внаслідок атаки є четверо поранених.

Також, за його словами, у місті Олексіївка безпілотник влетів у багатоповерхівку. Як наслідок – пожежа охопила балкон в одній з квартир. Крім того, пошкоджено фасад та скління квартир на кількох поверхах.

Канал Supernova+ пише, що в Олексіївці було атаковане підприємство.

Заявлено як пожежа на підприємстві після падіння уламків БпЛА / Фото Supernova+

Російські моніторингові канали писали про роботу ППО у Рязані і небезпеку для тамтешнього НПЗ.

"Добрі" дрони завітали і до Мічурінська, що у Тамбовській області. Місцеві повідомляють про вибухи, роботу ППО та пожежі за межами міста. У цьому районі розташована ЛПДС "Нікольське" – об'єкт системи магістрального транспортування нафтопродуктів. Станція перекачує нафту, яку отримує з інших нафтоперекачувальних станцій і НПЗ центральної Росії через трубопровід "Дружба". Далі вона розподіляє нафту по магістралях для постачання всередині Росії та на експорт через Білорусь.

Близько 23:00 мер Москви Собянін повідомляв про збитий безпілотник, який прямував на російську столицю.

У Внуково тимчасово закрито аеропорт, обмеження також введені в аеропортах у Нижньому Новгороді, Череповці та Ярославлі.

Україна підриває нафтові можливості Росії

Українські дрони атакували НПЗ у Туапсе та нафтоперекачувальну станцію "Горький" у Нижньогородській області, що, за даними експертів, завдало серйозних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії.

Як зазначив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в етері 24 Каналу, атаки вже впливають на здатність Росії експортувати нафту, хоча повністю зупинити ці процеси поки не вдалося.

Кузан також наголосив, що Україна створює для російської нафтової галузі критичні проблеми та фактично витісняє її з частини світового ринку.