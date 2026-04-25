Так, с вечера "хлопок" посетил оккупированный полуостров. В 21:30 сирена воздушной тревоги зазвучала в Севастополе.

Что известно об атаке БпЛА на оккупированный Крым?

Как писали местные телеграмм-каналы, серию взрывов слышали возле аэродромов "Бельбек" и "Кача", в районе мыса Фиолент, в самом Севастополе, а также в Бахчисарайском районе.

Подписчики канала "Крымский ветер" сообщали, что под атакой беспилотников находится западное побережье Крыма от Сак до Севастополя.

Под мощными ударами дронов оказалась Балаклавская ТЭС и электроподстанция ПС 330 кВ "Севастополь".

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку на город. Он заявил о 3 сбитых воздушных целях в районе Северной стороны, мыса Херсонес и мыса Фиолент.

Какова ситуация в других регионах России?

Неспокойная обстановка и в Белгородской области. Губернатор Гладков заявил, что в результате атаки есть четверо раненых.

Также, по его словам, в городе Алексеевка беспилотник влетел в многоэтажку. Как следствие – пожар охватил балкон в одной из квартир. Кроме того, поврежден фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

Канал Supernova+ пишет, что в Алексеевке было атаковано предприятие.

Заявлено как пожар на предприятии после падения обломков БПЛА / Фото Supernova+

Российские мониторинговые каналы писали о работе ПВО в Рязани и опасности для тамошнего НПЗ.

"Добрые" дроны посетили и Мичуринск, что в Тамбовской области. Местные сообщают о взрывах, работе ПВО и пожарах за пределами города. В этом районе расположена ЛПДС "Никольское" – объект системы магистральной транспортировки нефтепродуктов. Станция перекачивает нефть, которую получает с других нефтеперекачивающих станций и НПЗ центральной России через трубопровод "Дружба". Далее она распределяет нефть по магистралям для поставок внутри России и на экспорт через Беларусь.

Около 23:00 мэр Москвы Собянин сообщал о сбитом беспилотнике, который направлялся на российскую столицу.

Во Внуково временно закрыт аэропорт, ограничения также введены в аэропортах в Нижнем Новгороде, Череповце и Ярославле.

Украина подрывает нефтяные возможности России

Украинские дроны атаковали НПЗ в Туапсе и нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области, что, по данным экспертов, нанесло серьезные удары по нефтяной инфраструктуре России.

Как отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала, атаки уже влияют на способность России экспортировать нефть, хотя полностью остановить эти процессы пока не удалось.

Кузан также отметил, что Украина создает для российской нефтяной отрасли критические проблемы и фактически вытесняет ее с части мирового рынка.