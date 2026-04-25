Последствия атаки дронов фиксировали на фото и видео, об этом пишут телеграм-каналы, в частности, Exilenova+.

Что известно об атаке на Челябинск?

По предварительным данным, российская противовоздушная оборона пыталась отразить атаку якобы украинских дронов. Однако полноценно противостоять БпЛА не удалось. Очевидцы удивляются, почему их знаменитые силы ПВО не сбивают дроны.

Налет беспилотников на Челябинск:

В городе, по данным из сети, произошли несколько прилетов. В частности, сообщалось о возможных попаданиях по Челябинскому высшему военному авиационному училищу штурманов (ЧВВАКУШ), а также о взрывах в районе Челябинского металлургического комбината.

На фоне инцидента утром ввели временные ограничения в аэропорту Баландино: там остановили прием и отправку самолетов для безопасности полетов.

Дроны застали россиян на рыбалке.

В то же время местные власти традиционно отрицают последствия ударов. Так, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что на одном из инфраструктурных объектов якобы удалось предотвратить атаку дронов.

По его словам, пострадавших и значительных разрушений нет.

К слову, неспокойно было также и в Екатеринбурге. Там поврежден жилой дом, разрушено по меньшей мере четыре квартиры, эвакуировано около 50 жителей.

Также вражеское Минобороны отчиталось, что силы ПВО якобы сбивали дроны над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской областей, а также над Татарстаном и Крымом. Отдельно сообщается об акватории Черного и Азовского морей.

