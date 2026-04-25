Последствия атаки дронов фиксировали на фото и видео, об этом пишут телеграм-каналы, в частности, Exilenova+.
Смотрите также Масштабный пожар и проблемы со светом: Луганск стал мишенью для дронов
Что известно об атаке на Челябинск?
По предварительным данным, российская противовоздушная оборона пыталась отразить атаку якобы украинских дронов. Однако полноценно противостоять БпЛА не удалось. Очевидцы удивляются, почему их знаменитые силы ПВО не сбивают дроны.
Налет беспилотников на Челябинск: смотрите видео (имеется ненормативная лексика)
В городе, по данным из сети, произошли несколько прилетов. В частности, сообщалось о возможных попаданиях по Челябинскому высшему военному авиационному училищу штурманов (ЧВВАКУШ), а также о взрывах в районе Челябинского металлургического комбината.
Где расположен Челябинск: смотрите на карте
На фоне инцидента утром ввели временные ограничения в аэропорту Баландино: там остановили прием и отправку самолетов для безопасности полетов.
Дроны застали россиян на рыбалке. Заметьте, что в видео присутствует нецензурная лексика
В то же время местные власти традиционно отрицают последствия ударов. Так, губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что на одном из инфраструктурных объектов якобы удалось предотвратить атаку дронов.
По его словам, пострадавших и значительных разрушений нет.
К слову, неспокойно было также и в Екатеринбурге. Там поврежден жилой дом, разрушено по меньшей мере четыре квартиры, эвакуировано около 50 жителей.
Также вражеское Минобороны отчиталось, что силы ПВО якобы сбивали дроны над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской областей, а также над Татарстаном и Крымом. Отдельно сообщается об акватории Черного и Азовского морей.
Может ли Украина бить по Москве?
Вопрос ударов по российской столице возникает каждый раз после вражеских атак по Украине, но, как отмечают эксперты, выбор целей определяется военной целесообразностью, а не эмоциями. Валерий Зарубин подчеркивает, что влияние на Москву возможно различными средствами, однако сейчас приоритеты другие.
При этом компания Fire Point работает над баллистической ракетой FP-9 с дальностью до 850 километров и боевой частью около 800 килограммов. Такие характеристики прекрасно подойдут для потенциальных атак на Москву. По словам Дениса Штилермана, Украина планирует производство 20 – 30 таких ракет одновременно, а их появление возможно до середины 2026 года.