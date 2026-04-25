В частности, местная "певео" отработала по жилому дому в Екатеринбурге. О ситуации сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Что известно о ночной атаке на Россию?

в России из-за работы "певео" в ряде областей действовал режим "Ковер". В частности, аэропорты Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Краснодара, Самары и других городов не работали.

Около 6 утра во время отражения атаки россияне повредили жилой дом в Екатеринбурге, оттуда сразу повалил густой черный дым.

Повреждены по меньшей мере 4 квартиры в районе 25-го этажа. Куски фасада и обломки дрона разлетелись на 200 метров от здания.

Эвакуированы 50 человек.

Повреждения после атаки / Фото росСМИ

Было слышно сильный "хлопок". Дом, в котором живу, на расстоянии 300 метров пошатнулся от удара,

– жалуется россиянин.

Другой рассказал, что слышал мощный взрыв, и "в небо сразу поднялось черное облако, из окон предпоследнего этажа было видно языки пламени".

Власти утверждают, что обошлось без жертв. Но было зафиксировано 6 обращений к медикам. В то же время среди тех, кто обратился, нет в тяжелом состоянии. Преимущественно – отравления продуктами горения легкой степени.

Последние атаки на Россию

24 апреля стало известно о взрывах в Дагестане, в частности в Каспийске. Туда долетели "добрые" дроны. Были закрыты аэропорты, работала "певео".

Россияне в Самаре тоже жаловались, что война добралась до них. Жительница города заявила, что ситуация стала "страшной" после удара 23 апреля. Тогда российская "певео" тоже отработала так, что было попадание в жилой дом.

А 21 апреля, как сообщили источники 24 Канала в СБУ, была поражена нефтестанция "Самара", которая формирует экспортный сорт нефти Urals. Политолог Георгий Чижов отметил 24 Каналу, что Силы обороны работают, чтобы урезать экспорт врага.