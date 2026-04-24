Об этом свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs за 23 апреля, которое показали "Схемы".

Какие последствия атаки на НПЗ "Горький"?

Накануне беспилотники СБУ атаковали российскую нефтеперекачивающую станцию "Горький". В результате удара дронами были повреждены 3 резервуара с нефтью, вспыхнул пожар площадью 20 тысяч квадратных метров.



Кадры пожара на НПС "Горький" / "Схемы"

Известно, что соответствующая станция является стратегически важным объектом российского топливно-энергетического комплекса и принадлежит компании "Транснефть-Верхняя Волга", и обеспечивает перекачку сырья на нефтеперерабатывающие заводы.

Станция поставляет нефть на НПЗ в Москве, Ярославле и Киришах. Агентство Reuters тоже писало, что в результате атаки вспыхнули по меньшей мере два из четырех резервуаров для хранения нефти, каждый вместимостью 50 тысяч кубических метров.

Заметим, что нефть, которую перекачивает эта станция, в частности, подается в нефтепровод "Дружба", которую недавно отремонтировала Украина по просьбе ЕС для восстановления транспортировки продуктов в Словакию и Венгрию.

Кстати. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала, анализируя недавние атаки, сообщал о последовательном уничтожении нефтеэкспортных мощностей России, что значительно ограничивает возможности врага на мировом рынке нефти.

