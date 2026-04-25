Сообщалось об атаке беспилотников и масштабном пожаре. В городе также возникли проблемы со светом. О последствиях взрывов сообщает телеграмм-канал Exilenova+.

К теме Есть 2 основных ключа: эксперт сказал, что заставит Россию к уступкам

Что известно об атаке БпЛА на Луганск?

Дроны вызвали серию взрывов в городе еще вечером 24 апреля. Там вспыхнул один из объектов. Удар дронов подтвердил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.



Дроны атаковали Луганск / Exilenova+

Прилеты дронов продолжались и ночью. Местные фиксировали характерный звук беспилотников, а также жаловались на проблемы с электроснабжением, возникшие после взрывов.

Налет БпЛА в Луганске: смотрите видео

Сейчас официальной информации об ударе нет. Впрочем, кадры от местных свидетельствуют о том, что атака длилась несколько часов и повлекла существенные последствия.

Беспилотники ударили по Луганску: смотрите видео

Заметим, что Россия в последнее время регулярно заявляет о якобы полном захвате украинских городов и даже целых регионов. Так, 21 апреля начальник Генштаба страны-агрессора Валерий Герасимов снова объявил о "полном контроле" над Луганщиной.

В то же время украинская сторона это опровергает: глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко и представитель 3-го армейского корпуса Александр Бородин назвали такие заявления очередной дезинформацией.

Что известно о последних ударах по Луганску?

На временно оккупированных территориях продолжаются удары по российской инфраструктуре. В частности, дроны атаковали военные эшелоны вблизи Луганска, повредив цистерны с топливом и железнодорожные объекты, которые враг использовал для пополнения запасов своих подразделений.

Еще раньше, в ночь на 27 февраля, в самом Луганске прозвучала серия взрывов, после которых занялась нефтебаза. Тогда, по данным OSINT-аналитиков, горел один из резервуаров.

Кроме того, подразделения беспилотных систем ВСУ уничтожили командный пункт 58-й армии врага на временно оккупированной Луганщине, применив шесть дронов.