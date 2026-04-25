Повідомлялося про атаку безпілотників та масштабну пожежу. У місті також виникли проблеми зі світлом. Про наслідки вибухів повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку БпЛА на Луганськ?

Дрони спричинили серію вибухів у місті ще ввечері 24 квітня. Там спалахнув один із об'єктів. Удар дронів підтвердив голова Центру вивчення окупанції Петро Андрющенко.



Дрони атакували Луганськ / Exilenova+

Прильоти дронів продовжувалися й уночі. Місцеві фіксували характерний звук безпілотників, а також скаржилися на проблеми з електропостачанням, що виникли після вибухів.

Наразі офіційної інформації щодо удару немає. Втім, кадри від місцевих свідчать про те, що атака тривала декілька годин і спричинила суттєві наслідки.

Зауважимо, що Росія останнім часом регулярно заявляє про нібито повне захоплення українських міст і навіть цілих регіонів. Так, 21 квітня начальник Генштабу країни-агресорки Валерій Герасимов знову оголосив про "повний контроль" над Луганщиною.

Водночас українська сторона це спростовує: очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко та речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін назвали такі заяви черговою дезінформацією.

Що відомо про останні удари по Луганську?

На тимчасово окупованих територіях тривають удари по російській інфраструктурі. Зокрема, дрони атакували військові ешелони поблизу Луганська, пошкодивши цистерни з паливом і залізничні об'єкти, які ворог використовував для поповнення запасів своїх підрозділів.

Ще раніше, у ніч на 27 лютого, в самому Луганську пролунала серія вибухів, після яких зайнялася нафтобаза. Тоді, за даними OSINT-аналітиків, горів один із резервуарів.

Крім того, підрозділи безпілотних систем ЗСУ знищили командний пункт 58-ї армії ворога на тимчасово окупованій Луганщині, застосувавши шість дронів.