Кадри з мережі свідчать про те, що в окупованому місті зайнялася нафтобаза.
Що відомо про атаку на нафтобазу у Луганську?
Удар по нафтобазі підтверджують і OSINT-аналітики. За їхніми даними, горить резервуар.
У Луганську – влучання на нафтобазі / Фото Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩
Як гарно горить-палає нафтобаза у Луганську: дивіться відео
Місцевий підтверджує черговий удар по нафтобазі: дивіться відео
У Луганську стався приліт по нафтобазі: дивіться відео
В окупованому Луганську палає нафтобаза / Фото соцмережі
Нагадаємо, що нафтобаза у Луганську кілька разів перебувала під атакою.
Так, 22 лютого там зайнялися паливно-мастильні матеріали. Місцеві бачили яскравий спалах та великий стовп диму.
До слова, у мережі пишуть, що уночі 27 лютого були прильоти по місцевій підстанції "Черкаська" у населеному пункті Лозівський, що під Алчевськом.
Також цієї ночі не спав російський Бєлгород. Там пролунала серія вибухів у районі підстанції. По місту вдарили ракетами HIMARS. Частина міста залишилася без світла.
Що відомо про останні удари України по Росії?
- У ніч проти 25 лютого промислове підприємство ПАТ "Дорогобуж" у Смоленській області Росії зазнало атаки безпілотників. За попередніми даними, є жертви та постраждалі. Відомо, що "Дорогобуж" належить до групи "Акрон" і є одним із найбільших виробників хімічної продукції у регіоні.
- У ніч проти 23 лютого дрони СБУ вразили нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в Татарстані, спричинивши масштабну пожежу. Станція є ключовим вузлом транспортування російської нафти, приймаючи нафту із Західного Сибіру та Поволжя для експорту.
- У ніч проти 12 лютого українські ракети FP-5 "Фламінго" атакували арсенал ГРАУ в Котлубані, що у Волгоградській області. Внаслідок атаки знищено величезний бункер площею 3 600 квадратних метрів зовні.