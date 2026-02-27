Кадри з мережі свідчать про те, що в окупованому місті зайнялася нафтобаза.

Дивіться також В окупованому Луганську зник бензин: як поширюється паливна криза в Росії

Що відомо про атаку на нафтобазу у Луганську?

Удар по нафтобазі підтверджують і OSINT-аналітики. За їхніми даними, горить резервуар.

У Луганську – влучання на нафтобазі / Фото Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Як гарно горить-палає нафтобаза у Луганську: дивіться відео

Місцевий підтверджує черговий удар по нафтобазі: дивіться відео

У Луганську стався приліт по нафтобазі: дивіться відео

В окупованому Луганську палає нафтобаза / Фото соцмережі

Нагадаємо, що нафтобаза у Луганську кілька разів перебувала під атакою.

Так, 22 лютого там зайнялися паливно-мастильні матеріали. Місцеві бачили яскравий спалах та великий стовп диму.

До слова, у мережі пишуть, що уночі 27 лютого були прильоти по місцевій підстанції "Черкаська" у населеному пункті Лозівський, що під Алчевськом.

Також цієї ночі не спав російський Бєлгород. Там пролунала серія вибухів у районі підстанції. По місту вдарили ракетами HIMARS. Частина міста залишилася без світла.

