"Бавовну" далекобійні безпілотники СБУ влаштували у ніч на 23 лютого. Про це повідомили джерела 24 Каналу в СБУ.

Дивіться також "Фламінго" могли побити світовий рекорд, уразивши топзавод Путіна: які наслідки чекають Росію

Що відомо про атаку на Татарстан?

Головна НПС "Калейкіно" розташована поблизу м. Альметьєвськ.

Вона приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя і змішує її перед відправкою на експорт, а також є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба".

Атака на НПС "Калейкіно": дивіться відео

Під час атаки пролунало 6 вибухів, після чого на об'єкті почалася масштабна пожежа. На території станції досі палають резервуари з нафтою.

Зверніть увагу! Відстань від кордону України до "Калейкіно" — більше ніж 1200 кілометрів.

Атака на НПС "Калейкіно": дивіться відео

"СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку Росії", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.