Про це повідомляє Defence Express.

"Фламінго" поставила на місце російський "Калібр"?

20 лютого Сили оборони України завдали удару по російському оборонному підприємству АТ "Воткінський завод", де виготовляють балістичні ракети. За даними української сторони, для атаки застосували вітчизняні крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Факт ураження саме цими ракетами офіційно підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Йдеться про підприємство, яке виробляє ракети для комплексів "Іскандер-М", і БРСД "Орешник". Тобто ціль – максимально чутлива для російського ВПК.

Якщо оцінювати дистанцію, то від українського кордону до Воткінська по прямій – понад 1300 кілометрів. Але реальна дальність польоту могла бути значно більшою. По-перше, пускові позиції зазвичай розміщуються не безпосередньо біля кордону. По-друге, крилаті ракети рухаються звивистою траєкторією, маневрують, змінюють висоту та напрямок, щоб ускладнити роботу ворожої ППО.

Якщо припустити, що запуск здійснювався на відстані 100 – 150 кілометрів від кордону з території України, а додаткові маневри збільшили маршрут ще умовно на 200 кілометрів, то загальна пройдена дистанція могла сягнути 1600 – 1650 кілометрів або навіть більше. Остаточна цифра залежить від конкретної точки старту та складності маршруту.

У такому разі ці пуски FP-5 "Фламінго" можуть претендувати на рекордну дальність серед бойових застосувань крилатих ракет – принаймні у публічно відомих випадках.

Чинним рекордом є удари Росії по Сирії 7 жовтня 2015 року. Тоді російська сторона заявляла, що її ракети 3М14 "Калібр" подолали близько 1500 кілометрів. Це були перші бойові пуски "Калібрів", і, за словами російських військових, ракети також летіли складним маршрутом на малій висоті.

Водночас не слід забувати, що Росія здійснювала удари "Калібрами" з Каспійського моря по території України, і в окремих випадках дальність польоту у теорії могла перевищувати 1600 – 1700 кілометрів. Однак офіційно Москва таких показників не декларувала.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що фото та відео підтверджують точне влучання по двох цехах.

Він зазначив, що "Фламінго" є маневреною, але повільною ракетою, фактично аналогом німецької ФАУ-1, яку застосовували ще у Другу світову. Але її бойова частина настільки масивна, що одного влучання здебільшого достатньо для завдання суттєвої шкоди. Крім того, на таких об'єктах, як Воткінський завод, зберігаються бойові частини, ракетне паливо та двигуни – все це може спричинити потужний вторинний вибух.

