У "КіберБорошні" розповіли, що саме там було знищено.

Що відомо про атаку "Фламінго" на Котлубань?

За даними OSINT-аналітиків, у ніч на 12 лютого вітчизняними ракетами FP-5 "Фламінго" було атаковано арсенал ГРАУ в населеному пункті Котлубань, що у Волгоградській області.

Унаслідок атаки там було знищено величезний бункер. Його площа приблизно 3 600 метрів квадратних зовні (всередині – 1 200).

Результати ураження / Фото "КіберБорошна"

Де розташований бункер: дивіться на карті

Нагадаємо, що після час цієї атаки місцеві повідомляли про детонацію боєприпасів. Котлубань навіть почали евакуйовувати через загрозу.

Останній удар "Фламінго"