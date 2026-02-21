У "КіберБорошні" розповіли, що саме там було знищено.
Що відомо про атаку "Фламінго" на Котлубань?
За даними OSINT-аналітиків, у ніч на 12 лютого вітчизняними ракетами FP-5 "Фламінго" було атаковано арсенал ГРАУ в населеному пункті Котлубань, що у Волгоградській області.
Унаслідок атаки там було знищено величезний бункер. Його площа приблизно 3 600 метрів квадратних зовні (всередині – 1 200).
Результати ураження / Фото "КіберБорошна"
Де розташований бункер: дивіться на карті
Нагадаємо, що після час цієї атаки місцеві повідомляли про детонацію боєприпасів. Котлубань навіть почали евакуйовувати через загрозу.
Останній удар "Фламінго"
У ніч на 21 лютого "Фламінго" вразили Воткинський завод у Росії, що виробляє, зокрема, міжконтинентальні балістичні ракети. Він розташований за понад 1 300 кілометрів від кордону з Україною.
Після цього удару ЗМІ зазначили, що хоча ураження не гарантує зупинку виробництва "Іскандерів" і "Орешників", але воно все ж може ускладнити процеси. До того ж такі атаки можуть бути частішими через зростання застосування українських засобів ураження.