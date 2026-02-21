У "КиберБорошни" рассказали, что именно там было уничтожено.
Что известно об атаке "Фламинго" на Котлубань?
По данным OSINT-аналитиков, в ночь на 12 февраля отечественными ракетами FP-5 "Фламинго" был атакован арсенал ГРАУ в населенном пункте Котлубань, что в Волгоградской области.
В результате атаки там был уничтожен огромный бункер. Его площадь примерно 3 600 квадратных метров снаружи (внутри – 1 200).
Результаты поражения / Фото "КиберБорошна"
Напомним, что после время этой атаки местные сообщали о детонации боеприпасов. Котлубань даже начали эвакуировать из-за угрозы.
Последний удар "Фламинго"
В ночь на 21 февраля "Фламинго" поразили Воткинский завод в России, производящий, в частности, межконтинентальные баллистические ракеты. Он расположен более чем в 1 300 километрах от границы с Украиной.
После этого удара СМИ отметили, что хотя поражение не гарантирует остановку производства "Искандеров" и "Орешников", но оно все же может усложнить процессы. К тому же такие атаки могут быть более частыми из-за роста применения украинских средств поражения.