Об этом пишет Exilenova+ и волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

Что известно об атаке на арсенал под Волгоградом?

Какой именно объект был атакован ночью, местные власти не уточняют.

Но мониторинговые каналы отмечают, что речь идет о большом арсенале хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения главного ракетно-артиллерийского управления на территории воинской части 57229/51 в поселке Котлубань.

Известно, что там произошел пожар после "падения обломков" во время отражения "ракетной атаки". Впрочем, похоже, масштабные разрушения на складе таки есть.

Пожар на арсенале возле Котлубани: смотрите видео

Традиционно говорят, что пострадавших якобы нет. Но масштабный пожар и детонация заставила власти организовать эвакуацию местных жителей.

Взрывы на объекте продолжаются.

