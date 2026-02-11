Так, ночью 11 февраля жители Волгограда сообщали о большом количестве взрывов. А в сети тем временем писали о безумном количестве БпЛА, которая летит атаковать местный НПЗ.
Что известно об атаке на НПЗ в Волгограде?
Мощные взрывы начали греметь над Волгоградской областью примерно после полуночи. Громкие звуки были слышны сразу в нескольких районах Волгограда, а также в небе над соседним городом Волжский.
Атака дронов на Волгоград: смотрите видео
Позже губернатор региона Андрей Бочаров рассказал об атакой беспилотниках на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области.
По его словам, на территории завода на юге Волгограда произошло возгорание. Предварительно, пострадавших нет.
Пожар на месте прилета по НПЗ: смотрите видео
Согласно анализу издания ASTRA, поражению подвергся и вспыхнул завод "Лукойл-Волгограднафтопереработка" в Красноармейском районе города. Предварительно, поражены резервуары с ГСМ на территории завода. Также на заводе включили так называемую "продувку", факельные линии работают на полную.
Завод "Лукойла" вспыхнул после атаки БпЛА: смотрите видео
ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Волгоградской области и один из ключевых активов ПАО "Лукойл". Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Завод специализируется на глубокой переработке нефти, производстве бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума и других нефтепродуктов.
Пылает НПЗ в Волгограде / Фото соцсети
"Второе солнце" в Волгограде после атаки дронов: смотрите видео
Какие последствия украинских ударов по НПЗ России?
- Украина давно и успешно атакует российские НПЗ, загоняя Кремль во все более затруднительное положение.
- Тем временем Россия пытается маскировать военные производства на гражданских предприятиях и передислоцирует их дальше от границ с Украиной.
- Российское правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизтоплива до 31 июля 2026 года из-за дефицита, вызванного поражениями НПЗ. Цены на топливо в России стабильно растут, тогда как в США они снижаются, причем стоимость американского литра почти на 5 рублей дешевле.
- Украинские дроны в 2025 году снизили объемы поставок нефти на российские НПЗ до минимума за 15 лет, нанеся около 160 результативных ударов.