Такое мнение 24 Каналу высказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, добавив, что это законные военные цели. Это неоднократно подчеркивал украинский президент.

Почему важно атаковать энергетические объекты?

Стоит вспомнить, что когда Силы обороны только начинали наносить удары по российским НПЗ, то говорилось о расстоянии 500 – 1000 километров. Тогда многие удивлялись, как украинские дроны могут долетать так далеко.

Удары по заводам, комбинатах – это эффективное решение. К большим расстояниям все привыкли, но не хватало влияния на энергетику в этих атаках. Говорится о законности таких целей. Надо понимать, что Украина имеет моральное право, которое подкреплено Международными конвенциями,

– отметил Сергей Братчук.

Энергетическая инфраструктура России вовлечена в агрессивные действия против нашей страны. Это один из элементов, который позволяет изготавливать оружие, боеприпасы, оборудование на фронт. Также важна логистика, когда Силы обороны бьют по железной дороге, чтобы остановить движение поездов с вооружением.

Обратите внимание! Губернатор Белгорода призвал людей к эвакуации. Причина в том, что работы по восстановлению энергосистемы не дали результатов, отопление в дома так и не смогли вернуть. Губернатор предложил родителям "отдать их детей под опеку властей", которые отправят их в оккупированный Крым или в другие регионы.

На самом деле удары Украины по энергетике вовсе не о дискомфорте для гражданских. Ключевая цель – сломать логистические маршруты, которые работают на фронт. Украина точно ничего не нарушает, но лишь приобретает возможность контролировать определенные процессы на оккупированных территориях.

Например, энергетический объект обеспечивает деятельность Мариупольского и Бердянского портов. Это законная цель? Конечно, потому что россияне воруют наше зерно, металл, потом его продают, а все финансы идут для продолжения войны,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Россиянам, которые сейчас жалуются на отсутствие света или тепла, стоит задавать эти вопросы своей власти. Ведь к ударам Украины также добавляется кризис в коммунальной отрасли: трубы трескают, снегоочистительной техники оказалось очень мало, а в некоторых регионах люди просто не могут выбраться из-под снежных заносов.

Какие проблемы возникли в Белгороде?