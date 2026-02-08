Об этом сообщает российский телеграм-канал ASTRA.

Что известно об эвакуации детей в Белгороде?

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона с видеозаявлением, в котором признал: работы по восстановлению энергосистемы не дали ожидаемого результата. Самая острая проблема – отсутствие отопления.

По его словам, из-за критической ситуации в 455 многоквартирных домах, а также в 25 детсадах, 17 школах, 9 поликлиниках и 4 вузах начали сливать воду из систем отопления, чтобы избежать разрыва труб.

Гладков заявил, что восстановительные работы продолжаются, и только после того, как местная ТЭЦ будет готова подавать тепло, систему снова будут наполнять. В противном случае, по его словам, последствия могут стать "практически катастрофическими" для жителей этой части города.

Он также сообщил, что пункты обогрева перевели на круглосуточный режим. Кроме этого, власть предложила родителям оставлять детей под ее опекой или отправлять школьников в другие регионы.

"Дорогие друзья, если вы готовы оставить детей нам, то мы берем на себя ответственность за их нахождение – вам нужно позвонить в администрацию города Белгорода или своей заведующей детского сада, куда вы ходите, оставить свои контакты, и мы эту работу уже начнем выполнять с сегодняшнего дня. Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024-2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы – в те места, которые уже привычные, как, например, Республика Крым, и в ближайшие регионы – с губернаторами сейчас проговариваем", – сообщил Гладков.

Напомним, в ночь на 8 февраля в Белгороде подверглась удару ТЭЦ "Луч". Также под атаку могла попасть электроподстанция "Белгород".

