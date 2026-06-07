Детали операции рассказали на странице ССО.
Актуально Дальнобойные удары Украины подрывают попытки Кремля демонстрировать стабильность, – ISW
Что известно об атаке на Крым?
Подразделения Middle-strike Сил специальных операций нанесли удары по нефтебазе "Семиколодезянска" и нефтяному терминалу в оккупированном Крыму.
Справка. Нефтебаза "Семиколодезянская", расположенная в поселке Еди-Кую примерно в 200 километрах от линии фронта, используется российскими силами как промежуточный пункт для хранения и транспортировки горючего – в том числе дизеля, мазута и битума.
Объект имеет девять резервуаров разной вместимости (от 700 до 3000 кубометров), из которых топливо распределяется для нужд оккупационных войск на территории Крыма и других оккупированных регионов.
Поражение нефтяных объектов в Крыму: смотрите видео ССО
Отдельно в Феодосийском районе украинские беспилотники поразили морской нефтяной терминал, расположенный примерно в 250 километрах от линии боевого столкновения. Это крупный перевалочный комплекс, где нефтепродукты перекачивают из железнодорожных цистерн в морские суда.
Он имеет резервуарный парк на семь емкостей объемом 10-20 тысяч кубических метров и используется для обеспечения топливом оккупированного Крыма, в частности, как резервная логистическая база.
Поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности,
– отметили в ССО.
Кстати, оккупационные источники сообщили о ночном ударе беспилотников по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с материковой частью. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие, движение через пункт пропуска "Джанкой" временно приостановили. При этом россияне даже обнародовали схемы своих логистических маршрутов, которые могут быть полезны для ударов СОУ.