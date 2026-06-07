Об ударе БпЛА заявил коллаборационист Владимир Сальдо. Эту информацию распространил и советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, отметив, что россияне распространили новые схемы маршрутов своей логистики.

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Что известно об ударе по мосту на Херсонщине?

Оккупационные власти заявили о ночной атаке беспилотников на Чонгарский мост, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью. В результате удара повреждено дорожное покрытие, а движение через пункт пропуска "Джанкой" временно остановлено.

Сейчас транспорт направляют через КПП "Армянск" и "Перекоп", где продолжаются восстановительные работы. Сроки возобновления движения пока не называют.

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После удара ВСУ по мосту оккупанты также обнародовали обновленные маршруты логистики.

Важно! Если будет закрыт еще один пункт пропуска, единственным путем в Крым останется Крымский мост.

Последствия атаки на Чонгарский мост и схемы логистики России: смотрите изображения из сети

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов ранее заявлял, что удары Сил обороны по логистическим маршрутам России затрудняют поставки не только в Крым, но и для всей южной группировки оккупантов.

По его словам, это лишает врага ресурсов, ротации и возможностей эвакуации, что может заставить россиян отступать без масштабных штурмов.

К тому же, в ГУР сообщали, что отрезки трассы между оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем украинской разведки. Также обнародовано видео, на котором зафиксировано поражение и уничтожение российских топливозаправщиков, грузовиков и тралов.

А воины "Азова" с помощью дронов контролируют ситуацию в небе над Мариуполем.