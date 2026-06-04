Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, уточнив, что, оставив оккупационные войска без продовольствия, боекомплекта, возможности ротации и эвакуации раненых, тем самым появляется возможность выжать их с Юга без суровых штурмов.

Смотрите также Как ВСУ уничтожали логистику врага на Юге: в BBC рассказали детали

СОУ перерезают логистику врага на ВОТ

Логистика – важная составляющая для ведения боевых действий. Поэтому, если она существенно усложняется, это отражается на ситуации на фронте. По словам Сазонова, не имея всего необходимого россиянам просто нечем будет отбиваться. Он прогнозирует, что противник может сделать "жест доброй воли" и отойти с занимаемых позиций.

"Перелом в войне на самом деле стал заметным в последние несколько дней, хотя это мало кто увидел. Все заметили, что перекрывают дорогу, что продолжаются обстрелы, начались массированные удары на расстояние 100 – 200 километров. Но все это связали почему-то с горючим в Крыму. Нет, это второстепенно. Главное, что мы оставляем без логистики большую группировку российских войск", – объяснил Сазонов.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Удары по логистике меняют ход войны: смотрите видео

Военнослужащий отметил, что россияне попадают в ловушку и не знают как решить проблему с логистикой. Сазонов обратил внимание на сообщение одного из российских так называемых "военкоров", который написал, что выход есть и надо двигаться в Крым, организовать поставки необходимого колоннами: 5 бензовозов, а впереди и позади них предусмотреть ЗРК и мобильные огневые группы ПВО, чтобы обезопасить себя от дроновых атак. Однако такие предложения, по словам Сазонова, только поощряют украинских защитников действовать еще более решительно.

Наши ракетчики сразу сказали на это "да" и начали облизываться, как коты. Большие колонны – это очень хорошо, уже соскучились по такому. Пилоты дронов тоже одобрительно к такому отнеслись, не придется их ловить по одному,

– озвучил Сазонов.

На оккупированных территориях дестабилизация

Ранее исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал о том, что ситуация с дефицитом топлива усиливает социальное напряжение на ВОТ. Он напомнил, что в прошлом году была подобная ситуация с нехваткой бензина, тогда российские солдаты силой отбирали его у гражданских, доходило до драки.

Он отметил, что, дорога Донецк – Мариуполь – Крым находится под огневым контролем находится под огневым контролем СОУ. Из-за атак на российские грузовики, оккупанты вынуждены искать другие пути. По мнению Жмайло, стопроцентно перерезать логистику россиянам не удастся, ведь есть полевые дороги, обходные. К тому же они за годы полномасштабной войны построили более сотни железнодорожных путей.

Российские водители отказываются везти топливо на ВОТ

Напомним, что бывший работник СБУ Иван Ступак ранее сообщал, что российские водители больше не хотят осуществлять перевозки в Крым и другие оккупированные территории, потому что это теперь несет риск для них из-за регулярных атак украинских дронов.

Особенно пугают россиян беспилотники типа Hornet, которые были совместно разработаны США и Украиной. Именно они, по словам Ступака, атакуют Азовскую трассу. Сейчас россияне пытаются маскировать свою военную технику под гражданскую, чтобы обезопасить себя от дронов.