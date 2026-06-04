Про це в етері 24 Каналу зазначив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, уточнивши, що, залишивши окупаційні війська без продовольства, боєкомплекту, можливості ротації та евакуації поранених, тим самим з'являється можливість вичавити їх з Півдня без суворих штурмів.

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СОУ перерізають логістику ворога на ТОТ

Логістика – важливий складник для ведення бойових дій. Тож, якщо вона суттєво ускладнюється, це відображається на ситуації на фронті. Зі слів Сазонова, не маючи всього необхідного росіянам просто нічим буде відбиватися. Він прогнозує, що противник може зробити "жест доброї волі" й відійти з займаних позицій.

"Перелом у війні насправді став помітним в останні декілька днів, хоча це мало хто побачив. Всі помітили, що перекривають дорогу, що тривають обстріли, почались масовані удари на відстань 100 – 200 кілометрів. Але всі це пов'язали чомусь з пальним у Криму. Ні, це другорядне. Головне, що ми залишаємо без логістики велике угруповання російських військ", – пояснив Сазонов.

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Удари по логістиці змінюють хід війни: дивіться відео

Військовослужбовець зауважив на тому, що росіяни потрапляють в пастку і не знають як розв'язати проблему з логістикою. Сазонов звернув увагу на допис одного з російських так званих "воєнкорів", який написав, що вихід є і треба рухатись у Крим, організувати постачання необхідного колонами: 5 бензовозів, а попереду і позаду них передбачити ЗРК та мобільні вогневі групи ППО, аби убезпечитись від дронових атак. Однак такі пропозиції, зі слів Сазонова, лише заохочують українських оборонців діяти ще більш рішуче.

Наші ракетники одразу сказали на це "так" і почали облизуватися, наче коти. Великі колони – це дуже добре, вже скучили за таким. Пілоти дронів теж схвально до такого поставились, не доведеться їх ловити по одному,

– озвучив Сазонов.

На окупованих територіях дестабілізація

Раніше виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів про те, що ситуація з дефіцитом пального посилює соціальну напругу на ТОТ. Він нагадав, що минулого року була подібна ситуація з нестачею бензину, тоді російські солдати силою відбирали його в цивільних, доходило до бійки.

Він наголосив на тому, дорога Донецьк – Маріуполь – Крим перебуває під вогневим контролем СОУ. Через атаки на російські вантажівки, окупанти вимушені шукати інші шляхи. На думку Жмайла, стовідсотково перерізати логістику росіянам не вдасться, адже є польові дороги, обхідні. До того ж вони за роки повномасштабної війни збудували понад сотню залізничних колій.

Російські водії відмовляються везти пальне на ТОТ

Нагадаємо, що колишній працівник СБУ Іван Ступак раніше повідомляв, що російські водії більше не хочуть здійснювати перевезення до Криму та інших окупованих територій, бо це тепер несе ризик для них через регулярні атаки українських дронів.

Особливо лякають росіян безпілотники типу Hornet, які були спільно розроблені США та Україною. Саме вони, зі слів Ступака, атакують Азовську трасу. Нині росіяни намагаються маскувати свою військову техніку під цивільну, аби убезпечитися від дронів.