Про це повідомила російська служба BBC, яка аналізувала факти разом з BBC Verify та OSINT-проєктом GeoConfirmed.

Аналітики заявили, що підтвердили відповідні відео, опубліковані за останній тиждень. На записах українські дрони били по військових вантажівках ворога на трасі Таганрог – Маріуполь – Мелітополь – Джанкой. Саме цією дорогою росіяни забезпечують своїх військових на фронті та в окупованому Криму.

На кадрах, за даними ЗМІ, видно вщент вигорілі фури та іншу військову техніку. Більшість ударів прийшлась на відрізок між російським кордоном та окупований Маріуполем. Ще один зафіксували на південний захід від Мелітополя.

Експерти стверджують, що траса стала однією з ключових цілей дронів Сил оборони України. Наприклад, Клеман Молен з аналітичного центра Atum Mundi заявив, що перевірив дані про знищення 150 машин на відстані понад 20 кілометрів від фронту. За його оцінкою, це може бути лише половиною реальних випадків.

Експерт британського аналітичного центру RUSI Роберт Толласт зазначив, що одна російська бригада потребує до тисячі тонн вантажів щодня, зокрема пального.

Якщо перерізати постачання, наприклад, вантажівки з боєприпасами за 100 кілометрів від фронту і більше за допомогою малих дронів, а потім дрони більшої дальності беруться за великі логістичні об'єкти – це дуже серйозна проблема для росіян,

– вважає Роберт Толласт.

Експерт з озброєння компанії Janes Нік Браун каже, що для таких атак Україна використовує дрони Hornet. Їхня система наведення, за його словами, на основі штучного інтелекту і "навчена" на відеозаписах російській військових цілей за останні чотири роки. Браун пояснив, що БпЛА тримає зв'язок з оператором через Starlink, а також може наводитись самостійно.

"Україна може запускати сотні таких боєприпасів, що баражують, у приблизну цільову зону на відстань близько 100 миль, а потім за допомогою ШІ наводити їх на російські військові цілі в міру виявлення", – сказав експерт.

Аналітик Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос вважає, що розвиток таких технологій спростовує твердження про "патову ситуацію" на фронті. Адже армія України може проводити маневри, які ще рік тому були "практично неможливими".

Здатність Росії виконувати спроби інфільтрації, ймовірно, продовжить знижуватися у міру того, як українська кампанія з ударів середньої дальності все далі відсуває російські тилові та передові операційні бази від лінії фронту, що скорочує ресурси, необхідні для забезпечення піхоти для таких завдань,

– зазначив Джордж Баррос.

Аналітик припускає, що з часом Росія може розробити способи протидії українським атакам, однак наразі помітна перевага у дронах на стороні України.

До слова, підрозділі безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР взяли під вогневий контроль російський сухопутний маршрут "Крим – Донецьк". Мовиться про вищезгадані ділянки дороги між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем і Джанкоєм

Крім того, продовжують бити по російській техніці на території держави-агресорки.