Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
Як військові ГУР блокують сухопутний коридор?
У ГУР заявили, що ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки.
Військові також оприлюднили відео бойової роботи: на кадрах можна побачити, як палають уражені російські паливозаправники, вантажівки та трал.
Як українські військові блокують ворожу логістику: дивіться відео
За словами ГУР, частину баражуючих боєприпасів та розвідувальних крил Shark-M, які використовуються у системному процесі руйнації ворожої логістики на Запорізькому напрямку, надали екіпажам Департаменту активних дій ГУР в межах проєкту Благодійного фонду Сергія Притули "Щелепи".
Нагадаємо, бійці ГУР продовжують завдавати втрат ворогу. Зокрема, у квітні 2026 року спецпідрозділ "Примари" завдав серії ударів по військовій інфраструктурі окупантів у тимчасово окупованому Криму.
Військовим вдалося атакувати пункт комунікації та живлення ретранслятора дронів "Герань" і "Гербера", радіолокаційні станції "Подльот-К1", "Балтика-Б" і МР-231-3 "Вайгач". Також вони уразили пости радіоелектронної боротьби й радіоелектронної розвідки та системи спостереження Чорноморського флоту Росії.
Ворог продовжує зазнавати втрат: останні новини
У ніч проти 28 травня Сили оборони завдали удару по російській РЛС "СТ-68". Станція виявлення повітряних цілей розташовувалась у Феодосії, що в окупованому Криму. Також захисники атакували ворожі пункти управління безпілотниками у районах Калинового та Новогродівки на Донеччині.
Окрім цього, під удари потрапили склади матеріально-технічних засобів та склад боєприпасів противника. Ураження зафіксували біля Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також у районі Грабового на Донеччині.
Тим часом українські оператори безпілотних систем завдали удару по пункту тимчасової дислокації 9-ї окремої мотострілецької бригади Росії, яка входить до складу 51-ї армії. Ураження зафіксовано в районі села Безіменне на тимчасово окупованій території Донецької області.