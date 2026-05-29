Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Як військові ГУР блокують сухопутний коридор?

У ГУР заявили, що ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів української воєнної розвідки.

Військові також оприлюднили відео бойової роботи: на кадрах можна побачити, як палають уражені російські паливозаправники, вантажівки та трал.

Як українські військові блокують ворожу логістику: дивіться відео

За словами ГУР, частину баражуючих боєприпасів та розвідувальних крил Shark-M, які використовуються у системному процесі руйнації ворожої логістики на Запорізькому напрямку, надали екіпажам Департаменту активних дій ГУР в межах проєкту Благодійного фонду Сергія Притули "Щелепи".

Нагадаємо, бійці ГУР продовжують завдавати втрат ворогу. Зокрема, у квітні 2026 року спецпідрозділ "Примари" завдав серії ударів по військовій інфраструктурі окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Військовим вдалося атакувати пункт комунікації та живлення ретранслятора дронів "Герань" і "Гербера", радіолокаційні станції "Подльот-К1", "Балтика-Б" і МР-231-3 "Вайгач". Також вони уразили пости радіоелектронної боротьби й радіоелектронної розвідки та системи спостереження Чорноморського флоту Росії.

