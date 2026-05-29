Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія країни-терористки зменшилася уже приблизно на 1 361 070 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, загальні втрати окупаційної армії від початку агресії на Україну у 2022 році становлять:

особового складу – близько 1 361 070 (+960) осіб;

танків – 11 958 (+2);

бойових броньованих машин – 24 636 (+11);

артилерійських систем – 42 860 (+28);

РСЗВ – 1 808 (+2);

засобів ППО – 1 397 (+0);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 316 652 (+1750);

наземних робототехнічних комплексів – 1 496 (+4);

кораблів та катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 100 230 (+324);

спеціальної техніки – 4 227 (+0);

крилатих ракет – 4 687 (+0).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що СБС вгатили по базі російських військових на узбережжі Азова, коли ті ховалися у дитячому таборі. Там окупанти навмисно облаштували свою базу.

Також Сили оборони били по важливих об'єктах ворога в Росії і на ТОТ. Зокрема, під прицілом знову опинилося місто Туапсе. Було зафіксовано пожежу та задимлення на території місцевого НПЗ.

Окрім того, в окупантів є труднощі й на фронті, адже українські дрони обмежують їхню здатність перекидати війська й запаси на передову.